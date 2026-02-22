Pollenza picchia la madre e fugge | 20enne ripreso mentre finisce in mare al porto di Civitanova

Un giovane di circa 20 anni ha aggredito violentemente la madre durante una lite in casa a Pollenza, poi è scappato. Dopo l’aggressione, si è diretto verso il porto di Civitanova, dove è stato ripreso mentre finiva in mare. La scena è stata registrata da alcune telecamere di sorveglianza, che hanno mostrato il momento in cui il ragazzo si tuffava tra le onde. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciarlo.

Cosa è successo a Pollenza?. Un giovane di circa 20 anni ha aggredito violentemente la madre nella tarda serata di ieri a Pollenza, al termine di una lite in casa. Secondo una prima ricostruzione, erano soli nell’abitazione quando la discussione è degenerata. Una vicina avrebbe sentito le urla e le richieste di aiuto, dando l’allarme e contattando i soccorsi e il marito della donna. Quando l’uomo è rientrato, ha trovato la moglie priva di sensi in bagno, con gravi ferite al volto. La donna è stata trasportata all’ ospedale di Macerata, dove si trova sedata, con la mascella fratturata. La prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

