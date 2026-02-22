Pollenza picchia la madre e fugge | 20enne ripreso mentre finisce in mare al porto di Civitanova

Un giovane di circa 20 anni ha aggredito violentemente la madre durante una lite in casa a Pollenza, poi è scappato. Dopo l’aggressione, si è diretto verso il porto di Civitanova, dove è stato ripreso mentre finiva in mare. La scena è stata registrata da alcune telecamere di sorveglianza, che hanno mostrato il momento in cui il ragazzo si tuffava tra le onde. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciarlo.

Cosa è successo a Pollenza?. Un giovane di circa 20 anni ha aggredito violentemente la madre nella tarda serata di ieri a Pollenza, al termine di una lite in casa. Secondo una prima ricostruzione, erano soli nell’abitazione quando la discussione è degenerata. Una vicina avrebbe sentito le urla e le richieste di aiuto, dando l’allarme e contattando i soccorsi e il marito della donna. Quando l’uomo è rientrato, ha trovato la moglie priva di sensi in bagno, con gravi ferite al volto. La donna è stata trasportata all’ ospedale di Macerata, dove si trova sedata, con la mascella fratturata. La prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Pollenza, picchia la madre e sparisce. Ricerche in corso al portoUn episodio violento ha coinvolto un uomo a Pollenza, dove ha aggredito la madre durante un litigio in casa e poi è scomparso nel nulla.

Massacra di botte la madre poi scappa: 20enne parcheggia l'auto, entra in porto a Civitanova e scompare. Ricerche in corso VIDEOUn giovane di 20 anni ha aggredito violentemente la madre, poi ha lasciato l’auto nel parcheggio e si è diretto verso il porto di Civitanova, sparendo nel nulla.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Pollenza, picchia la madre e sparisce. Ricerche in corso al portoPollenza (Macerata), 21 febbraio 2026 – Un litigio violento con la madre, in casa a Pollenza, e poi la fuga disperata. Ieri sera, intorno alle 21.40, un ventenne del paese, per cause in corso di accer ... msn.com

Aggredisce la madre durante una lite e poi scappa, ricerche in mare(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 21 FEB - Un giovane di circa 20 anni ha aggredito brutalmente a pugni la madre durante un lite in casa a Pollenza (Macerata) e poi è scappato verso la costa a Civitanova Ma ... msn.com

servizio aggiornato POLLENZA - L'incidente nel pomeriggio. L'uomo ha fatto un volo di circa 4 metri mentre stava facendo manutenzione. - facebook.com facebook