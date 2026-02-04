Lite in diretta ai Fatti Vostri Michetti dei Cugini di Campagna lancia una scarpa Anna Falchi reagisce così

Durante la diretta di ieri a “I Fatti Vostri”, Michetti dei Cugini di Campagna ha lanciato una scarpa verso Anna Falchi. L’episodio è avvenuto mentre il programma stava andando in onda, e la conduttrice ha reagito subito, senza lasciarsi intimidire. La scena ha sorpreso i telespettatori, che hanno assistito a un momento inaspettato tra gli ospiti.

Martedì 3 gennaio e, su Rai 2, va in onda "I Fatti Vostri". La trasmissione - condotta da Anna Falchi e Flavio Montrucchio - sul finire accoglie un noto artista. Ovvero Ivano Michetti, storico componenti dei Cugini di Campagna che, a un certo punto, sbotta contro Samia. Chi è? Una signora che ha.

