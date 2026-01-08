Sono due cugini i fermati a Montesilvano accusati di aver gambizzato il fratello dell' allenatore del Cagliari Pisacane

A Montesilvano sono stati fermati due cugini di 29 anni, residenti a Chiaiano, accusati di aver gambizzato Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione, considerata un episodio di criminalità legato a dinamiche ancora in fase di approfondimento. La vicenda ha suscitato attenzione sull’andamento della sicurezza nella zona.

Sono cugini, risiedono a Chiaiano, e sono coetanei (hanno 29 anni), i due uomini fermati dalla polizia a Montesilvan per l'aggressione a Gianluca Pisacane, fratello dell'allenatore del Cagliari. Come riporta NapoliToday, fondamentali per le indagini, oltre alle testimonianze, le immagini.

Chi sono i due che hanno aggredito Gianluca Pisacane - Sono cugini, risiedono a Chiaiano, si chiamano entrambi Vincenzo e sono coetanei (hanno 29 anni), i due uomini fermati dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli per ... napolitoday.it

