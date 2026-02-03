Il nuovo ponte sospeso al Centro Direzionale di Napoli collega Tribunale e Procura | strada chiusa fino a marzo

Sono iniziati i lavori per costruire un nuovo ponte sospeso al Centro Direzionale di Napoli. Il ponte collegherà il Tribunale e la Procura, ma la strada resterà chiusa fino a marzo. I residenti e gli automobilisti dovranno trovare percorsi alternativi finché l’opera non sarà completata. La chiusura provoca disagi, ma si tratta di un intervento importante per migliorare i collegamenti tra le parti.

Iniziati i lavori per costruire il ponte sospeso tra il Tribunale e la Procura al Centro Direzionale. Via Grimaldi chiusa fino al 31 marzo. Centro Direzionale Napoli, ecco il ponte sospeso sul Tribunale: strada chiusa fino a marzo per lavori Questa mattina sono iniziati i lavori per costruire il nuovo ponte sospeso tra il Tribunale e la Procura al Centro Direzionale di Napoli.

