Galaxy Buds4 Pro e Buds4 ufficiali | audio Hi-Fi 24bit ANC migliorato e design più comodo

Se vuoi seguire tutte le uscite collegate all’evento, qui trovi la guida aggiornata: Galaxy Unpacked 2026: tutte le novità in un’unica guida. Il comunicato insiste su un concetto che, lato mercato, è una leva potente: l’audio premium non è solo “più qualità”, ma qualità stabile per tutta la giornata. In pratica: ergonomia rivista, comandi più intuitivi e una spinta forte sull’integrazione con l’ecosistema Galaxy (AI inclusa). Samsung parla di un design ottimizzato “computazionalmente” (analisi su enormi dataset + simulazioni) per ottenere una vestibilità più sicura e una forma più “snella”. Tradotto in esperienza reale: testine più compatte, miglior stabilità e controlli a pizzico più riconoscibili, con finitura metallica e custodia trasparente che rende più immediato capire posizione e ricarica. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

