Samsung presenta una nuova generazione di auricolari true wireless con la serie Buds4 e Buds4 Pro, rivelando un pacchetto che unisce design rinnovato, prestazioni audio sofisticate e una gestione energetica allineata alle esigenze quotidiane. l’offerta distingue chiaramente tra le due varianti, evidenziando caratteristiche chiave, comfort d’uso e opzioni di prezzo per il lancio. design rinnovato. Il nuovo look si distanzia dal modello precedente, eliminando elementi come luci visibili e angoli marcati, sostituiti da una struttura dal profilo pulito e da una lama in metallo spazzolato che si integra nel corpo. la colorazione disponibile comprende nero, bianco e una versione esclusiva in rosa oro. Per quanto riguarda la geometria, i galaxy buds 4 pro mantengono l’inserimento in-ear per l’isolamento acustico ottimale, mentre i galaxy buds 4 adottano un modello aperto che facilita la percezione dell’ambiente circostante durante l’uso quotidiano. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy buds4 pro design e controlli gestuali della testa

