samsung galaxy buds4 audio hi fi tra design computazionale e intelligenza artificiale

(Adnkronos) - In collaborazione con Samsung L'esordio della serie Galaxy Buds4 introduce nuovi standard nell'approccio di Samsung alla progettazione dei dispositivi indossabili. L'elemento distintivo e innovativo al contempo è rappresentato dal nuovo design "a lama", frutto di un processo di ingegneria computazionale basato sull'analisi di centinaia di milioni di rilevazioni auricolari e oltre 10.000 simulazioni virtuali. Il risultato ottenuto presenta un profilo ultra-sottile ergonomico ed elegante che punta a massimizzare la stabilità dell'auricolare durante l'uso prolungato. Mentre il modello Buds4 Pro adotta una conformazione in-ear per isolare acusticamente l'utente, la versione Buds4 propone un design open-fit per chi preferisce un'esperienza più ariosa e meno intrusiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

