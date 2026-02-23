galaxy buds 4 pro supporta gesti della testa ma non ha altoparlante della custodia

La mancanza di altoparlante nella custodia dei Galaxy Buds 4 Pro deriva dalla scelta di Samsung di puntare su nuove funzioni di controllo tramite gesti della testa. La novità più attesa permette di gestire le chiamate e la riproduzione senza toccare gli auricolari, migliorando l’esperienza utente. La presentazione ufficiale si avvicina in vista del lancio del Galaxy S26, e gli esperti analizzano già le differenze con altri modelli sul mercato.

questo approfondimento analizza le novità attese per i galaxy buds 4 pro in vista del lancio legato al galaxy s26, concentrandosi su gesture di controllo, funzioni di localizzazione e confronti con i principali concorrenti. in primo piano le interazioni basate sui movimenti della testa e l’integrazione con l’ assistente vocale bixby, elementi destinati a trasformare l’uso quotidiano degli auricolari. galaxy buds 4 pro: comandi e gesture avanzate. le nuove cuffie propongono una gestione mirata delle interazioni tramite head-tracking, consentendo di rispondere a domande yes-no, prendere o rifiutare chiamate e modulare le notifiche con semplici movimenti della testa. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro prezzi trapelano: buone notizie per le orecchieSono stati svelati i prezzi dei nuovi Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro, annunciando un miglioramento rispetto ai modelli precedenti.

Galaxy buds 4 e 4 pro prezzi stabili negli usaSamsung ha deciso di mantenere invariati i prezzi dei Galaxy Buds 4 e 4 Pro negli Stati Uniti, nonostante le recenti speculazioni sui possibili sconti.

