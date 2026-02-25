l’aggiornamento degli auricolari wireless di samsung riguarda la serie galaxy buds 4, con un focus mirato a comfort superiore, ergonomia migliorata e prestazioni audio di alto livello. la gamma comprende galaxy buds 4 e galaxy buds 4 pro, progettate per offrire un’esperienza musicale uniforme e un’usabilità quotidiana allineata alle esigenze contemporanee. la cura dell’ergonomia si esprime attraverso 4D scanner e intelligenza artificiale, che hanno analizzato milioni di dati sull’orecchio e hanno Generato oltre 10.000 simulazioni per definire una forma capace di adattarsi a diverse anatomie. ne deriva un’aiuto al comfort che rende gli auricolari tra i più comodi della linea galaxy, anche per sessioni di ascolto prolungate. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy buds 4 sono più piccoli, suonano meglio e risolvono finalmente il problema più fastidioso rispetto ai buds 3

Galaxy buds 4 e galaxy buds 4 pro sono disponibili e non sono cloni di airpodslancio e caratteristiche principali dei galaxy buds 4 e dei galaxy buds 4 pro: un aggiornamento orientato al design, alle nuove gesture e a migliorame...

Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro prezzi trapelano: buone notizie per le orecchieuna panoramica mirata sui nuovi Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro, accompagnata dall’attesa della serie Galaxy S26.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro - Samsung Finally Got It Right!

Temi più discussi: Galaxy Buds 4 e 4 Pro: i nuovi auricolari di Samsung costeranno così? Filtrano i prezzi; Galaxy S26 Ultra e Buds 4 Pro: emergono nuovi leak con caratteristiche, design e la funzione Privacy Display; Galaxy Buds 4: trapelati prezzi e nuovo design (addio cloni AirPods); Samsung non sta imitando gli AirPods, ma sta facendo un lavoro migliore sui prossimi Galaxy Buds 4.

Galaxy Buds 4 e 4 Pro ufficiali: caratteristiche, prezzo e disponibilitàOltre ai Galaxy S26, l'azienda coreana ha presentato anche i nuovi Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro: quali sono le differenze e quanto costano. telefonino.net

Samsung Galaxy Buds 4 e Pro ufficiali: nuovo design e ANC avanzatissimoSamsung lancia Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro: nuovo design più comodo, ANC avanzato, audio hi-fi 24-bit e integrazione profonda con l’ecosistema Galaxy. smartworld.it

Galaxy Buds 4 e 4 Pro: i nuovi auricolari di Samsung costeranno così Filtrano i prezzi x.com

I Galaxy Buds 4 Pro fanno capolino nella One UI 9.0, doppio passo falso per Samsung #Samsung https://gizchina.it/2026/02/samsung-galaxy-buds-trapelano-dentro-one-ui-9-0/ - facebook.com facebook