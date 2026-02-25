Galaxy buds 4 e galaxy buds 4 pro sono disponibili e non sono cloni di airpods

lancio e caratteristiche principali dei galaxy buds 4 e dei galaxy buds 4 pro: un aggiornamento orientato al design, alle nuove gesture e a miglioramenti audio, con prezzi e disponibilità specifici. la presentazione mette in luce novità estetiche, funzioni intelligenti e condizioni d’acquisto in tempi recenti. galaxy buds 4 e buds 4 pro: design, controlli e prestazioni. design e custodia di ricarica. entrambi i modelli adottano steli metallici piatti, sostituendo la forma triangolare della generazione precedente. la custodia di ricarica è orientata in modo orizzontale, a differenza del posizionamento verticale dei modelli passati, e resta presente un coperchio trasparente. i due modelli presentano distinti profili di vestibilità: i buds 4 offrono una design aperto, mentre i buds 4 pro sono dotati di tappi in silicone. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

