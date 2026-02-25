lancio e caratteristiche principali dei galaxy buds 4 e dei galaxy buds 4 pro: un aggiornamento orientato al design, alle nuove gesture e a miglioramenti audio, con prezzi e disponibilità specifici. la presentazione mette in luce novità estetiche, funzioni intelligenti e condizioni d’acquisto in tempi recenti. galaxy buds 4 e buds 4 pro: design, controlli e prestazioni. design e custodia di ricarica. entrambi i modelli adottano steli metallici piatti, sostituendo la forma triangolare della generazione precedente. la custodia di ricarica è orientata in modo orizzontale, a differenza del posizionamento verticale dei modelli passati, e resta presente un coperchio trasparente. i due modelli presentano distinti profili di vestibilità: i buds 4 offrono una design aperto, mentre i buds 4 pro sono dotati di tappi in silicone. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy buds 4 e galaxy buds 4 pro sono disponibili e non sono cloni di airpods

Leggi anche:

Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro prezzi trapelano: buone notizie per le orecchie

Galaxy s26 e galaxy buds 4 cosa aspettarsi dall’evento galaxy unpacked samsung

Galaxy Buds 4 Pro – Leaks Reveal Something No One Saw Coming!

Temi più discussi: Galaxy Buds 4 e 4 Pro: i nuovi auricolari di Samsung costeranno così? Filtrano i prezzi; Galaxy Buds 4: trapelati prezzi e nuovo design (addio cloni AirPods); Galaxy S26 Ultra e Buds 4 Pro: emergono nuovi leak con caratteristiche, design e la funzione Privacy Display; I Samsung Galaxy Buds 4 potrebbero perdere una funzione attesa.

Samsung Galaxy Buds 4 e Pro ufficiali: nuovo design e ANC avanzatissimoSamsung lancia Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro: nuovo design più comodo, ANC avanzato, audio hi-fi 24-bit e integrazione profonda con l’ecosistema Galaxy. smartworld.it

Samsung Galaxy Buds 4 Pro: bassi super e cancellazione del rumore potenziataL’azienda di Seul ha aggiornato gli auricolari true wireless con cancellazione del rumore attiva. Le abbiamo provate in occasione del Galaxy Unpacked di San ... repubblica.it

Galaxy Buds 4 e 4 Pro: i nuovi auricolari di Samsung costeranno così Filtrano i prezzi x.com

I Galaxy Buds 4 Pro fanno capolino nella One UI 9.0, doppio passo falso per Samsung #Samsung https://gizchina.it/2026/02/samsung-galaxy-buds-trapelano-dentro-one-ui-9-0/ - facebook.com facebook