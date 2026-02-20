Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro prezzi trapelano | buone notizie per le orecchie
Sono stati svelati i prezzi dei nuovi Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro, annunciando un miglioramento rispetto ai modelli precedenti. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando curiosità tra gli appassionati di tecnologia. I nuovi auricolari offrono funzioni avanzate come la cancellazione attiva del rumore e una qualità audio superiore, con un prezzo più accessibile rispetto alle aspettative. Intanto, si attendono dettagli ufficiali sulla presentazione della serie Galaxy S26, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.
una panoramica mirata sui nuovi Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro, accompagnata dall’attesa della serie Galaxy S26. le indiscrezioni recenti indicano una conferma delle fasce di prezzo rispetto ai modelli della generazione precedente e una riprogettazione estetica volta a distinguersi dal design dominante del mercato. l’analisi odierna sintetizza le informazioni disponibili, evitando supposizioni non verificate e mantenendo un taglio professionale e informativo. prezzi galaxy buds 4 e buds 4 pro. secondo fonti affidabili, i prezzi indicati per i nuovi auricolari sarebbero 179,99$ per i Buds 4 e 249,99$ per i Buds 4 Pro.🔗 Leggi su Mondoandroid.com
