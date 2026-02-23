L' onda di Vannacci arriva a Ferrara | nasce il comitato costituente 121 di Futuro Nazionale

Il forte interesse suscitato dall’ultimo intervento del generale Vannacci ha portato alla creazione a Ferrara del comitato 121 di Futuro Nazionale. La decisione deriva dall’alta partecipazione locale a eventi e incontri pubblici dedicati alle sue proposte. Un gruppo di cittadini ha deciso di organizzarsi per sostenere le idee espresse, con l’obiettivo di promuovere iniziative e incontri futuri nel territorio. La prima riunione si terrà nei prossimi giorni in un centro civico locale.

“Sull’onda dell’entusiasmo e della partecipazione registrati a livello nazionale attorno all’iniziativa del generale Roberto Vannacci”, nasce a Ferrara il comitato costituente numero 121 di Futuro Nazionale. A dichiararlo è lo stesso comitato che si pone come obiettivo quello di “radicare sul territorio i principi e il progetto politico promossi a livello nazionale, offrendo uno spazio di partecipazione e confronto a tutti i cittadini interessati a contribuire attivamente alla costruzione del movimento”. Il Comitato costituente intende “promuovere momenti di incontro – viene specificato -, informazione e coinvolgimento della cittadinanza, oltre a coordinare la raccolta delle adesioni nel pieno rispetto delle linee guida indicate dal generale Vannacci”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Vannacci “sbarca” in Sicilia, nasce a Catania il comitato costituente di Futuro NazionaleRoberto Vannacci si sposta in Sicilia per avviare il comitato di Futuro Nazionale, spinto dalla volontà di rafforzare la presenza del movimento nell’isola.

Massimo Russo guida i vannacciani foggiani: nasce il primo comitato di Futuro NazionaleMassimo Russo guida i vannacciani di Foggia, creando il primo comitato locale di Futuro Nazionale, un passo che coinvolge direttamente la comunità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bergamo, i futuristi di Vannacci a caccia di iscrizioni: Più pepe al centrodestra; Sondaggio, da dove provengono i voti di Futuro Nazionale del Generale Vannacci?; Sondaggi politici: Vannacci, Lega, Avs. Le novità che emergono dalle intenzioni di voto; Vannacci al 3,6% scuote il centrodestra: Futuro Nazionale cresce, FdI e Lega arretrano nei sondaggi SWG · LaC News24.

Vannacci dà del Re Mida al contrario a Calenda nello scontro in tv, lui lo definisce traditore e va viaAccuse incrociate tra Roberto Vannacci e Carlo Calenda durante L’aria che tira su La7 sulla questione della guerra in Ucraina ... virgilio.it

Futuro Nazionale di Roberto Vannacci: i punti chiave dello statuto su aborto, famiglia e genderDifesa dei confini, famiglia naturale e vita: Futuro Nazionale di Vannacci contro ideologia gender, woke e immigrazionismo. Ecco i dettagli dello Statuto. notizie.it

Per la prima volta tutti gli istituti testano Futuro Nazionale, stimato al 3% nella Supermedia YouTrend. Calano Lega, FdI e M5S, stabile il centrosinistra. Il centrodestra scende al 46,6%. Sul referendum giustizia si riduce il divario: Sì al 52,9%, No al 47,1%. Ne p - facebook.com facebook

#Sondaggio Youtrend per @SkyTG24: nelle intenzioni di voto Futuro Nazionale è al 4,3%, 1,8 punti sotto la Lega (6,1%) e appaiato ad Azione. FdI continua a guidare con il 28,6%, davanti al PD (21,5%). Più indietro ci sono M5S (11,7%), FI (9,1%) e AVS (7, x.com