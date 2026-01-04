furto notturno in tabaccheria a baiso

Nella notte a Baiso, in località Muraglione, si è verificato un furto presso una tabaccheria. L’evento è stato segnalato nelle prime ore del mattino, ma al momento non sono ancora disponibili dettagli sulle modalità o eventuali danni. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

BAISO (Reggio Emilia), 4 gennaio 2026 – Ladri in azione nella notte a Baiso, dove è stato messo a segno un furto in tabaccheria, in località Muraglione. Il furto è avvenuto nel cuore della notte, verso le tre. L’allarme è scattato alla centrale operativa del 112 attraverso il sistema d’allarme collegato a un istituto di vigilanza privato. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Castellarano per il primo sopralluogo. Secondo quanto ricostruito dai militari, i ladri sono riusciti a entrare nell'esercizio commerciale dopo aver forzato una finestra situata sul retro dell’edificio. Una volta dentro, i ladri hanno agito rapidamente puntando al denaro contante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

