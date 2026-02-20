Autisti incappucciati nei furgoni rubati | furto e inseguimento nella notte

Nella notte, quattro furgoni rubati sono stati intercettati ad Anghiari da un veicolo con autisti incappucciati. I mezzi, provenienti da Città di Castello e San Giustino, erano stati sottratti poco prima e stavano per essere portati via. La polizia ha seguito i furgoni in un inseguimento che si è concluso con il loro ritrovamento. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’identità dei ladri e sulle modalità del furto. La scena si è svolta lungo le strade di campagna vicino alla cittadina.

Città di Castello, 20 febbraio 2026 –  Colpo sventato nella notte: ritrovati ad Anghiari quattro mezzi rubati a Città di Castello e San Giustino. La segnalazione di un cittadino è arrivata alle forze dell’ordine poco dopo la mezzanotte di ieri: «Ho visto degli uomini incappucciati alla guida di alcuni furgoni.». Proseguono i furti nell’Aretino. Ma c'è un arresto. Autista di un furgone blocca la fuga in auto dei banditi Da qui è scattata un’operazione dei carabinieri che ha portato al ritrovamento in Valtiberina toscana di quattro veicoli rubati tra Città di Castello e San Giustino. L’allerta è arrivata alla centrale operativa dell’Arma di Sansepolcro: alcuni uomini con il volto coperto da cappucci erano stati visti alla guida di una colonna di furgoni in un orario sospetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

