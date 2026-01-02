Novara furto al Mossotti | decine di computer rubati nella notte
Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, il Mossotti di Novara è stato teatro di un furto di numerosi computer Chromebook. Il personale scolastico ha scoperto l’accaduto all’apertura delle aule, trovando i carrelli contenenti i dispositivi vuoti. L’episodio ha suscitato attenzione sulla sicurezza delle attrezzature scolastiche e sul rischio di furti nelle strutture educative. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili.
