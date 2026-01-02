Novara furto al Mossotti | decine di computer rubati nella notte

Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, il Mossotti di Novara è stato teatro di un furto di numerosi computer Chromebook. Il personale scolastico ha scoperto l’accaduto all’apertura delle aule, trovando i carrelli contenenti i dispositivi vuoti. L’episodio ha suscitato attenzione sulla sicurezza delle attrezzature scolastiche e sul rischio di furti nelle strutture educative. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili.

Decine di computer rubati al Mossotti.Il furto è stato scoperto dal personale scolastico il 30 dicembre: i carrelli che contenevano i dispositivi Chromebook, utilizzati dagli studenti per le lezioni in classe, erano stati svuotati nella notte.“Un atto che ha colpito non solo la struttura fisica. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Novara, furto al Mossotti: decine di computer rubati nella notte Leggi anche: Firenze: furto con spaccata nella notte in boutique del centro. Rubato computer Leggi anche: Furto in pieno centro, nella notte rubano decine di montature dall’Occhialaio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. I Carabinieri della Stazione di Omegna, supportati dai militari della Stazione di Gravellona Toce, nella giornata di ieri hanno arrestato due donne, rispettivamente di 22 e 49 anni, domiciliate nella provincia di Novara, per furto aggravato in concorso. Articolo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.