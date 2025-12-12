Rider si accorge del furto della bici e un passante in moto blocca il ladro

A Firenze, un passante in moto ha intercettato e fermato un ladro di biciclette elettriche, impedendo che fuggisse con il bottino. L'episodio è avvenuto in via Castelfidardo, dimostrando prontezza e spirito di solidarietà. La scena si è svolta il 12 dicembre 2025, sottolineando l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per contrastare i furti.

Firenze, 12 dicembre 2025 – Un passante in moto che insegue un ladro di biciclette elettriche e lo blocca in via Castelfidardo. È finita così la fuga di un trentasettenne fiorentino, arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze dop o il tentato furto ai danni di un rider pakistano di 26 anni. Secondo la ricostruzione, la vittima si trovava all’interno di un locale di via lungo l’Affrico quando si è accorta che un uomo stava scappando con la sua bicicletta lasciata all’esterno, così ha richiamato l’attenzione dei presenti e chiesto aiuto. Un cliente del locale, resosi conto di quanto stava accadendo, è salito subito sulla propria moto e ha deciso di seguire il fuggitivo, raggiungendolo poco dopo in via Castelfidardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rider si accorge del furto della bici e un passante in moto blocca il ladro

