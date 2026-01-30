Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, sostiene l’uso dei metal detector nelle scuole. La misura, firmata dai ministri Piantedosi e Valditara, permette ai dirigenti scolastici di chiedere controlli in modo semplice, rispettando l’autonomia degli istituti. Di Bari definisce questa strategia efficace per prevenire e scoraggiare comportamenti indesiderati tra gli studenti.

Il prefetto di Napoli illustra la direttiva firmata dai ministri Piantedosi e Valditara: controlli su richiesta dei dirigenti scolastici, nel rispetto dell’autonomia, per contrastare il porto di coltelli tra i giovani. Rafforzare la prevenzione e la sicurezza all’interno delle scuole, contrastando il fenomeno crescente del porto di armi bianche tra i giovani. È questo il senso della direttiva governativa illustrata a Napoli nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dedicata alle nuove misure di controllo negli istituti scolastici. Al termine dell’incontro, il prefetto Michele di Bari ha spiegato l’efficacia del provvedimento, sottolineandone anche il valore preventivo: “Questo dispositivo dei ministri Piantedosi e Valditara ritengo sia molto efficace perchè si crea anche un aspetto di deterrenza che non è da sottovalutare. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Metal detector nelle scuole, il prefetto di Napoli: “Misura efficace e deterrente”

Da oggi nelle scuole di Napoli si possono usare i metal detector.

La questione della sicurezza nelle scuole torna sotto i riflettori dopo gli ultimi eventi di La Spezia.

Violenza nelle scuole. I presidi contro il ministro: Mettere i metal detector non risolverà il problemaLorella Camporesi, referente dei dirigenti scolastici riminesi: Sì ai controlli, no alla sola repressione. Dobbiamo rimettere al centro l’educazione. msn.com

Via libera ai metal detector nelle scuole: cosa prevede la nuova direttiva del governoDopo l'uccisione dello studente diciottenne Aba Youssef, il governo firma ufficialmente la direttiva che apre alla possibilità di controlli con metal ... fanpage.it

Primi controlli con i metal detector portatili e le unità cinofile davanti all'istituto Einaudi-Chiodo della Spezia dove due settimane fa è stato accoltellato a morte da un compagno di scuola Abanoub 'Aba' Youssef, 18 anni, studente italiano di origini egiziane. #AN - facebook.com facebook

