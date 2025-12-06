Furti nei negozi in pausa pranzo | 14 colpi bottino da oltre 8mila euro
Ha approfittato della pausa pranzo per entrare in diversi negozi e rubare, portando via un bottino da 8mila euro: per questo un 51enne genovese è stato arrestato venerdì sera dai carabinieri della compagnia di Sestri Levante e della stazione di Lavagna. Colpiti negozi di ogni tipoI militari hanno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Approfondisci con queste news
Evitare risse, furti, episodi di microcriminalità in bar, ristoranti e negozi. E' l'obiettivo della Regione che, attraverso i bandi delle camere di commercio, ha messo a disposizione tre milioni di euro volti a finanziare servizi di vigilanza privata per i pubblici esercizi. - facebook.com Vai su Facebook
Raffica di furti in case e negozi: "C’è insicurezza, servono più agenti" - Tre commercianti riconoscono grazie ai filmati delle telecamere la coppia di turisti che la sera prima aveva rubato un ... Secondo lanazione.it
Furto in centro all’ora di pranzo, ladri rubano costosi cellulari - La Spezia, 25 ottobre 2025 – Hanno puntato con decisione ai due costosi telefonini di ultima generazione esposti nella luminosa vetrina del negozio specializzato in apparecchiature di telefonia mobile ... Da lanazione.it
Furti nei negozi, incastrato il ladro seriale - Era diventato il terrore dei commercianti e dei ristoratori a Fasano ma ora, almeno per un po’, non potrà nuocere. Riporta quotidianodipuglia.it
Crema, arrestata la banda dei furti nei negozi: in auto 2700 euro di merce rubata - Crema (Cremona), 9 settembre 2025 – Scacco ad una banda dedita ai colpi all'interno di negozi e centri commerciali. Si legge su ilgiorno.it
Pausa pranzo con furto in boutique - Ignoti sono entrati durante la pausa del pranzo nel negozio `Marghe´ di via Guidobono forzando la porta d’ingresso e fuggendo con capi di ... Come scrive ilsecoloxix.it
Furti sventati e negozi chiusi, più controlli per le ferie - Quella appena trascorsa è stata una settimana di intenso lavoro per la Questura di Asti, con 1. Riporta ansa.it