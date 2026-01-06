L’8 gennaio aprono le iscrizioni per la sesta edizione di Fuori la Voce
Il 8 gennaio si apriranno le iscrizioni per la sesta edizione di “Fuori la Voce”, il concorso canoro promosso dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il Comune. L’iniziativa, giunta alla sua sesta edizione, offre ai partecipanti l’opportunità di esibirsi in un contesto dedicato alla musica e alla valorizzazione del talento locale. Le iscrizioni resteranno aperte a partire da quella data.
Si apriranno giovedì 8 gennaio le iscrizioni alla 6ª edizione del concorso canoro "Fuori la Voce", appuntamento ormai, organizzato annualmente dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino.Il concorso, che negli anni ha richiamato un pubblico.
