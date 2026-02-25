Fuoco in azienda Sos dei sindacati | Bisogna rafforzare la prevenzione Un ferito resta in prognosi riservata

Un incendio in un'azienda farmaceutica di Agrate Brianza è stato causato da un’esplosione che ha coinvolto tre operai. Uno di loro si trova in condizioni critiche e rimane in prognosi riservata. I sindacati chiedono con forza di migliorare le misure di sicurezza sul lavoro, evidenziando la necessità di interventi immediati. La vicenda riaccende il dibattito sulla tutela dei dipendenti e sulla prevenzione degli incidenti. Si attende una risposta da parte delle autorità competenti.

L'esplosione in una ditta farmaceutica di Agrate Brianza con tre lavoratori coinvolti, uno in condizioni critiche, è un fatto gravissimo che richiama ancora una volta l'urgenza di rafforzare la prevenzione. Dura presa di posizione di Uil Lombardia sull'incidente dell'altro ieri alla Frau Pharma, che ha coinvolto gli addetti alle pulizie. "L'episodio – spiega Eloisa Daquino, segretaria confederale – conferma che è soprattutto nel perimetro delle piccole e medie imprese che si concentra la parte più ampia degli infortuni preoccupanti e dei morti sul lavoro. Da inizio anno in Regione si contano già otto vittime".