Fugge al controllo dei carabinieri 33enne denunciato per resistenza

Da cataniatoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 33 anni è stato denunciato per resistenza dopo aver tentato di sfuggire al controllo dei carabinieri a Ognina. Gli agenti si sono avvicinati a un’auto ferma con motore e luci accese, ma l’automobilista ha cercato di eludere il controllo, rendendo necessaria l’intervento delle forze dell’ordine. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

I carabinieri sono intervenuti a Ognina, dove hanno scorto un’autovettura ferma in sosta con motore e luci accese. Pensando che l’automobilista avesse bisogno di aiuto, i militari si sono avvicinati all’utilitaria ma il conducente, un 33enne residente a Catania, ha accelerato improvvisamente.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

