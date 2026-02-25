Frosinone Open Day Carta d’Identità Elettronica il 28 febbraio | come prenotare e documenti necessari

Al Comune di Frosinone giornata dedicata al rinnovo della CIE su prenotazione online. Il sindaco Riccardo Mastrangeli: «Servizi più semplici e città sempre più digitale» L’amministrazione comunale, su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli, di concerto con l’assessore all’innovazione tecnologica Maria Teresa Spaziani Testa e con il consigliere delegato Sergio Crescenzi, ha istituito, per sabato 28 febbraio dalle 9 alle 18, presso la sede comunale di piazza VI dicembre, l’Open Day per il rinnovo della carta di identità elettronica. L’iniziativa, che fa seguito agli open day di dicembre e gennaio, è riservata esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Frosinone. La prenotazione è nominativa e consente di prenotare una sola persona per volta (anche nel caso di minorenni); il costo della CIE è di 22,50 euro. Sarà necessario portare con sé fototessera, codice fiscale, tessera sanitaria, carta di identità scaduta o prossima alla scadenza o denuncia di furto o smarrimento; in caso di minori di anni 18, è necessaria la presenza di entrambi i genitori (muniti di apposito documento di identità) o di un genitore con apposita delega e copia di un documento di identità del genitore assente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

