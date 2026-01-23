Frosinone Open Day per la carta d’identità elettronica | appuntamento il 31 gennaio

Da frosinonetoday.it 23 gen 2026

Il Comune di Frosinone organizza un Open Day dedicato alla richiesta della carta d’identità elettronica, che si terrà il 31 gennaio dalle 9 alle 18 presso la sede comunale di piazza VI dicembre. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, ha l’obiettivo di facilitare i cittadini nel rilascio o rinnovo del documento, offrendo un servizio dedicato e accessibile in un’unica giornata.

L’amministrazione comunale, su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli, di concerto con l’assessore all’innovazione tecnologica Laura Vicano e con il consigliere delegato Sergio Crescenzi, ha istituito, per sabato 31 gennaio dalle 9 alle 18, presso la sede comunale di piazza VI dicembre.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

