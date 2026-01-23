Frosinone Open Day per la carta d’identità elettronica | appuntamento il 31 gennaio

Il Comune di Frosinone organizza un Open Day dedicato alla richiesta della carta d’identità elettronica, che si terrà il 31 gennaio dalle 9 alle 18 presso la sede comunale di piazza VI dicembre. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, ha l’obiettivo di facilitare i cittadini nel rilascio o rinnovo del documento, offrendo un servizio dedicato e accessibile in un’unica giornata.

L’amministrazione comunale, su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli, di concerto con l’assessore all’innovazione tecnologica Laura Vicano e con il consigliere delegato Sergio Crescenzi, ha istituito, per sabato 31 gennaio dalle 9 alle 18, presso la sede comunale di piazza VI dicembre.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma: 17 e 18 Gennaio 2026L’Open Day dedicato alla Carta di Identità Elettronica si svolgerà a Roma il 17 e 18 gennaio 2026.

Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma: 24 e 25 Gennaio 2026Lunedì 24 e martedì 25 gennaio 2026 si svolgerà a Roma un open day dedicato alla Carta d’Identità Elettronica.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Servizi Demografici: riorganizzazione, digitalizzazione e Open Day per rispondere alle esigenze dei cittadini; Frosinone, Il Liceo Maccari apre le porte: fissato l'open day; Frosinone, carte d’identità a ostacoli: mesi d’attesa per il rilascio. Nei Comuni limitrofi basta una settimana; Arpino - Open Day per la Carta d'Identità Elettronica: Anagrafe aperta sabato 31 gennaio.

Frosinone – Servizi Demografici: riorganizzazione, digitalizzazione e Open Day per rispondere alle esigenze dei cittadiniAl Settore dei Servizi Demografici è stata riservata dall’Amministrazione, negli ultimi anni, un’attenzione significativa – fanno sapere dal Comune di Frosinone – A seguito di una fase di riorganizza ... tunews24.it

Frosinone, carta d'identità elettronica e spid: open day il 3 gennaioL’amministrazione comunale di Frosinone ha organizzato per venerdì 3 gennaio 2025, presso gli uffici del settore anagrafe (piazza VI Dicembre), l’open day per il rinnovo della carta di identità ... ilmessaggero.it

Frosinone – Servizi Demografici: riorganizzazione, digitalizzazione e Open Day per rispondere alle esigenze dei cittadini Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com

Cassino ha ospitato l’open day del centro di formazione professionale di Frosinone Formazione Lavoro. Laboratori aperti, dimostrazioni pratiche e informazioni sui corsi hanno coinvolto giovani e famiglie. #Cassino #Formazione #Lavoro #Orientamento - facebook.com facebook