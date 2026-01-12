Nocera Superiore in festa per i 100 anni di Matteo Santoro | gli auguri del sindaco

Nocera Superiore ha celebrato ieri il centenario di Matteo Santoro, un momento di riconoscimento per un traguardo importante. La cerimonia ha visto la partecipazione dei familiari e del sindaco Gennaro D'Acunzi, che ha espresso i propri auguri. Un’occasione di riflessione sulla longevità e sulla comunità locale, sottolineando il valore delle radici e dei legami familiari.

Grande festa, ieri, a Nocera Superiore, per i 100 anni di Matteo Santoro. Un traguardo straordinario celebrato insieme ai suoi familiari e alla presenza del sindaco Gennaro D'Acunzi. Il primo cittadino, che ha pubblicato sui social una foto con il festeggiato, scrive: "Un secolo attraversando.

