Nonna Rosina festeggia i 100 anni gli auguri dell' amministrazione comunale

L’amministrazione comunale di Rimini si unisce agli auguri per Rosa Faetani, nota come Nonna Rosina, che lo scorso 2 gennaio ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. Circondata dall’affetto della famiglia, ha celebrato questa importante ricorrenza nella sua casa. Un motivo di gioia per tutta la comunità, che si unisce nel riconoscere una vita ricca di esperienze e valori.

