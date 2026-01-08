A Paliano, in provincia di Frosinone, un uomo di 34 anni in stato di ebbrezza ha disturbato i clienti di un bar, causando disagio anche alla gestione. L’intervento dei carabinieri si è reso necessario per calmare la situazione, che ha portato all’arresto dell’uomo. L’episodio evidenzia l’importanza di intervenire tempestivamente in contesti di alterazione e disturbo pubblico.

Un uomo di 34 anni, in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato a infastidire i clienti di un bar situato a Paliano, una località in provincia di Frosinone, creando disagi anche per la barista e il gestore del locale. Questo episodio è avvenuto il 5 gennaio scorso, nel centro della cittadina, intorno alle 18:30. L’individuo si è presentato all’interno del bar in condizioni alterate, iniziando a disturbare sia i clienti che il personale. Di fronte alla situazione, è stata richiesta l’intervento dei carabinieri della stazione di Paliano, i quali, con l’assistenza del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anagni, hanno cercato di riportare la calma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Frosinone: ubriaco importuna clienti bar di Paliano e aggredisce carabinieri, arrestato

Leggi anche: Paliano, ubriaco semina il caos in un bar e aggredisce i Carabinieri: arrestato

Leggi anche: Roma, ubriaco molesta avventori bar e aggredisce i carabinieri: arrestato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Frosinone: ubriaco importuna clienti bar di Paliano e aggredisce carabinieri, arrestato - Un uomo di 34 anni, in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato a infastidire i clienti di un bar situato a Paliano, una località in provincia di ... romadailynews.it

Far west al bar, giovane ubriaco importuna clienti e barista, poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato - L'episodio si è verificato in un locale di Paliano provocando panico tra gli avventori. tunews24.it