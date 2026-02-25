FrontPage | I dazi di Trump e la censura woke

La Corte suprema boccia i dazi ma Trump aggira l'ostacolo e li impone di nuovo. Le pressioni Usa fanno saltare i trafficanti messicani, mentre si prepara l'attacco all'Iran. Il caso Epstein, l'economia e la critica woke a «Cime tempestose». Appositamente pensata per la Sala delle Cariatidi, sino al 27 settembre Palazzo Reale di Milano ospita l‘attesissima mostra di Anselm Kiefer, suggestivo ciclo di trentotto teleri interamente dedicato alle donne alchimiste. A cominciare da Caterina Sforza, scienziata e condottiera figlia di Galeazzo Maria Sforza duca di Milano. Anselm Kiefer, Marie de Bachimont, 2025. PhotoNina Slavcheva © Anselm Kiefer Una complessa operazione delle Fiamme gialle di Senigallia ha portato alla luce una rete di 433 imprese fittizie gestite da cinesi, dedite alla frode fiscale e al riciclaggio tramite false operazioni di import-export con banche clandestine. 🔗 Leggi su Laverita.info

Leggi anche:

Fare i soldi contro la censura di Trump

La macchina della censura: l’IA di Trump ha iniziato a ripulire anche il linguaggio

I dazi di Trump e la censura woke | FrontPage - Ep.3

Temi più discussi: Tajani: ho partecipato alla riunione dei ministri del Commercio G7 sui dazi Usa; Segreti | Garlasco, Puglisi: le ragioni degli innocentisti; Vacilla l’accordo commerciale tra Washington e Bruxelles; I narcos insanguinano il Messico a tre mesi dall’inizio dei Mondiali.

Il grande pasticcio dei dazi Usa: tariffe, ricorsi e scadenze, tutti i nodi da sciogliereLa durata limitata delle nuove tariffe e il timore che possano ancora salire frenano acquisti e investimenti. Ma il dazio peggiore per le imprese è l’incertezza ... corriere.it

I dazi ideologici USA in due secoli hanno prodotto solo recessioneSe avete voglia di convincervi della dannosità dei dazi per un’economia avanzata, potete dedicare un po’ del vostro tempo alla lettura di un paper diffuso dal Nber, che ci racconta quasi due secoli di ... ilfoglietto.it

Gli Stati Uniti smetteranno di riscuotere i dazi di Trump dichiarati illegali dalla Corte Suprema https://www.economymagazine.it/gli-stati-uniti-smetteranno-di-riscuotere-i-dazi-di-trump-dichiarati-illegali-dalla-corte-suprema/ #dazitrump #economymagazine - facebook.com facebook

Il tavolo di #CTCF senza acquario, Fabio Fazio a inizio puntata: "A causa dei dazi non ci sono più i pesci" x.com