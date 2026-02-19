fare i soldi contro la censura di trump

Oggi si aprono le urne in Texas per le primarie di partito, un passo importante in vista delle elezioni di metà mandato. Donald Trump ha criticato duramente le restrizioni sui social media che, secondo lui, limitano la libertà di espressione. In questo clima, alcuni candidati puntano a controbilanciare la censura, promettendo di difendere i diritti dei cittadini. La corsa al seggio al Senato si concentra anche su temi come la libertà di stampa e l’accesso alle informazioni. Le decisioni di oggi influenzeranno il panorama politico dello stato.

Oggi si comincia a votare per le primarie repubblicane e democratiche in Texas in vista delle elezioni di metà mandato per un seggio al Senato di questo stato che nel 2024 si è consegnato mani e piedi a Donald Trump ma che nelle ultime settimane ha dato segnali forti di disallineamento. Nelle ultime ventiquattro ore il candidato democratico alle primarie, il senatore dello stato James Talarico, astro nascente del partito (che se la vede con un’altra in ascesa, la deputata dello stato Jasmine Crockett), ha raccolto 2,5 milioni di dollari in donazioni – grazie a Trump. Talarico è stato intervistato da Stephen Colbert per il suo “Late Show” sulla Cbs, ma lunedì sera Colbert è andato in onda e ha detto che la sua emittente gli ha impedito di trasmettere questa intervista, su pressione della Federal Communications Commission (Fcc), l’agenzia che l’Amministrazione Trump utilizza per stringere il proprio controllo, sospendendo licenze e chiedendo la testa di giornalisti e conduttori, sui media americani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

