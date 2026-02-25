Frodi fiscali per 5 miliardi e riciclaggio internazionale 281 denunce

Incentivo alla manovra nei porti, c’è la proroga. Approvato l’emendamento nel Decreto Milleproroghe Napoli, da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito: corteo cittadino per l’Ucraina tra solidarietà concreta e “pace giusta” Il melanoma? Grazie all’immunoterapia non è più una condanna. Napoli al centro della ricerca Invecchiare in salute, la partita si gioca a 40 anni. Focus promosso da Casagit, parlano gli esperti ANCONA (ITALPRESS) – Si è conclusa una vasta indagine della Guardia di Finanza di Ancona, coordinata dalla Procura, che ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali ericiclaggio di denaro su scala nazionale ed internazionale.L’operazione denominata “Cash Back”, condotta dalla Tenenza di Senigallia, ha consentito di individuare e diincidere su un sistema criminale, ramificato, sofisticato e capace di muovere 5 miliardi di euro, operando traItalia ed estero. Denunciate 281 persone, tre delle quali arrestate e disposti sequestri per oltre un miliardo di euro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

