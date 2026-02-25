Frodi fiscali e riciclaggio per 5 miliardi | terremoto finanziario ad Ancona

Ancona, 25 febbraio 2026 – Un cratere finanziario senza precedenti quello scoperto dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona. L’operazione, ribattezzata significativamente “Cash Back”, ha smantellato un colossale sistema criminale capace di muovere la cifra astronomica di 5 miliardi di euro, operando in un torbido intreccio tra l’Italia e i principali snodi del riciclaggio internazionale. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica dorica e condotta con estrema precisione dai militari della Tenenza di Senigallia, ha scoperchiato un vaso di Pandora fatto di fatture false, riciclaggio transfrontaliero e sofisticate architetture societarie. Il bilancio dell’operazione è impressionante: 281 persone denunciate a piede libero, tre arresti eseguiti all'alba e sequestri disposti per oltre un miliardo di euro, con beni e valori per 50 milioni già effettivamente finiti sotto sigillo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

