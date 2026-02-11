Treviso frode fiscale e riciclaggio in manifattura tessile sequestri a 5 imprenditori cinesi

La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato beni e denunce a cinque imprenditori cinesi coinvolti in un giro di frode fiscale e riciclaggio nel settore tessile. Le indagini hanno scoperto un sistema complesso di false fatture che, tra il 2019 e il 2024, ha movimentato oltre 80 milioni di euro. Gli investigatori hanno individuato otto ditte, di cui sei usate solo sulla carta, per nascondere il denaro e aggirare le tasse. Ora gli imprenditori rischiano pesanti sanzioni e possibili arresti.

I finanzieri del Comando Provinciale di Treviso della Guardia di finanza hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal Gip del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 5 persone indagate, a vario titolo, per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nonché omessa dichiarazione e riciclaggio. I proventi illeciti generati dalle frodi fiscali ammontano a circa 10 milioni di euro. Le indagini, condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno permesso di accertare che gli indagati, nel periodo 2019 - 2024, si sono avvalsi di 8 ditte individuali operanti nel settore del confezionamento di capi di abbigliamento (di cui 6 attive solo formalmente ed utilizzate per stampare fatture false e 2 realmente operanti) per creare un sistema di fatturazione fittizia per importi superiori agli 80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Treviso, frode fiscale e riciclaggio in manifattura tessile, sequestri a 5 imprenditori cinesi Approfondimenti su Treviso Froda Frode fiscale e riciclaggio, confisca da 37 milioni: colpiti due imprenditori di Anzio Due imprenditori di Anzio sono stati coinvolti in un’operazione delle Fiamme Gialle, che ha portato alla confisca di beni per circa 37 milioni di euro. Frode fiscale da 8 milioni: indagati 57 imprenditori cinesi, lusso e beni sequestrati in tutta Italia. Un’indagine ha portato alla luce una vasta rete di frode fiscale da oltre 8 milioni di euro. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Treviso Froda Argomenti discussi: Frode e riciclaggio, sequestrate auto, case e conti correnti a cinque cittadini cinesi; Fatture false e soldi investiti in beni di lusso: frode milionaria nel settore tessile; Tessile Low-Cost e fatture false: maxifrode da 10 milioni a Treviso; GUARDIA DI FINANZA * MAXI FRODE FISCALE NEL TESSILE DI TREVISO, SEQUESTRATI 10 MILIONI DI EURO AI 5 IMPRENDITORI CINESI. GUARDIA DI FINANZA * «MAXI FRODE FISCALE NEL TESSILE DI TREVISO, SEQUESTRATI 10 MILIONI DI EURO AI 5 IMPRENDITORI CINESI»**Frode fiscale e riciclaggio nella manifattura tessile: sequestrate case, macchine e conti correnti a 5 imprenditori cinesi** ... agenziagiornalisticaopinione.it Maxi frode fiscale da 10 milioni in Veneto: sequestri e indagati tra fatture false e riciclaggioOperazione di rilievo nel contrasto alle frodi fiscali e ai reati economico-finanziari. I finanzieri del Comando Provinciale di Treviso hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal GIP d ... triestecafe.it Gli accertamenti della guardia di finanza di Venezia riguardano 57 imprenditori, quasi tutti di nazionalità cinese. Sequestri per 8 milioni di -- Fatture false e soldi investiti in beni di lusso: frode milionaria nel settore tessile https://www.trevisotoday.it/cronaca/frodi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.