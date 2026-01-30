Terrana rafforza l’Udc in Sicilia Pellingra nominato responsabile giuridico regionale

Decio Terrana rafforza l’Udc in Sicilia e nomina Massimo Pellingra Contino come nuovo responsabile giuridico regionale. La decisione è stata presa a Palermo, dove il coordinatore ha formalizzato il nuovo incarico. Ora Pellingra si occuperà di coordinare le questioni legali e amministrative del partito nella regione.

Nuova adesione e nuovo incarico nell’Unione di centro in Sicilia. Il coordinatore politico regionale Decio Terrana ha formalizzato a Palermo la nomina del professore e avvocato Massimo Pellingra Contino a responsabile regionale del settore giuridico e amministrativo dell’Udc, dopo il parere favorevole del segretario nazionale Antonio De Poli e del presidente del partito Lorenzo Cesa. La decisione, che segue l’adesione ufficiale di Pellingra al partito, punta a rafforzare la struttura organizzativa dell’Udc e a valorizzare competenze tecniche e professionali a supporto dell’attività politica e amministrativa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

