Charles Kushner l’avvocato bidonaro e suocero di Trump che fa litigare Francia e Stati Uniti

Charles Kushner, noto avvocato e suocero di Trump, ha provocato tensioni tra Francia e Stati Uniti attraverso una campagna di diffamazione mirata. Kushner ha diffuso accuse infondate che hanno alimentato sospetti e contrasti tra i due paesi. Le sue azioni hanno portato a un aumento delle tensioni diplomatiche e hanno coinvolto anche alcuni politici francesi. La situazione si complica ulteriormente con le imminenti elezioni presidenziali e i sondaggi in calo per Macron.

© It.insideover.com - Charles Kushner, l’avvocato bidonaro e suocero di Trump che fa litigare Francia e Stati Uniti

Con la fine del mandato in vista, i sondaggi a picco, la destra in agguato e le elezioni presidenziali a un anno di distanza, è comprensibile che Emmanuel Macron dia segni di nervosismo. E che, in particolare, gli slitti la frizione per il caso di Quentin Deranque, 23 anni, l’agitatore di destra picchiato a morte dai suoi omologhi di sinistra (tra i quali anche Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare di Raphaël Arnault, deputato di La France Insoumise ) durante una serie di scontri di piazza a Lione. Per il “caso Deranque” Macron prima ha mandato a stendere Giorgia Meloni (che peraltro gli ha risposto per le rime), colpevole di aver espresso cordoglio per la morte del giovane attivista di destra, e poi, forse ancor più clamorosamente, ha aperto un vero caso diplomatico con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su It.insideover.com La Francia sanziona l’ambasciatore statunitense Charles KushnerL’ambasciatore statunitense Charles Kushner ha perso l’accesso al governo francese dopo aver ignorato una convocazione ufficiale del ministero degli Esteri. L’Artico fa litigare Francia e Germania. Donald alla Nato: «Mandi via i danesi»Le tensioni tra Francia e Germania sull’Artico si intensificano, mentre Donald Trump chiede alla Nato di allontanare i militari danesi. Temi più discussi: Crisi diplomatica: Parigi vieta all'ambasciatore USA di accedere al governo; Omicidi Villa Pamphili: Anastasia e la figlia strangolate, la piccola non mangiava da giorni; La Francia blocca l’ambasciatore Usa: aveva rifiutatouna convocazione del ministero degli Esteri; La Francia limita l’accesso dell’ambasciatore americano ai funzionari dopo la mancata presentazione. Charles Kushner, il consuocero di Trump condannato per evasione e corruzione, confermato ambasciatore Usa in FranciaNon ne so granché di arte e di vino francese, ma so fare affari. Questo il biglietto da visita del nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Francia. Charles Kushner non è un diplomatico, ma un ... ilfattoquotidiano.it Charles Kushner, padre del genero di Trump, confermato ambasciatore degli Stati Uniti in FranciaIl Senato degli Stati Uniti ha appoggiato Kushner con un voto di 51-45, nonostante le condanne passate per 18 capi d'imputazione, tra cui evasione fiscale, successivamente condonate da Donald Trump Il ... it.euronews.com La Francia revoca all’ambasciatore statunitense Charles Kushner (71 anni) la possibilità di incontrare membri del governo dopo non essersi presentato a una convocazione del ministero degli Esteri. L’incontro riguardava un commento dell’amministrazione Tr - facebook.com facebook Parigi richiama Washington: Charles Kushner oltre il limite Dalla tensione con l’Italia alle frizioni con gli Stati Uniti, Parigi contro una diplomazia percepita come arrogante e personalizzata #Kushner #Macron #Trump x.com