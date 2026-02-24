La Francia sanziona l’ambasciatore statunitense Charles Kushner

L’ambasciatore statunitense Charles Kushner ha perso l’accesso al governo francese dopo aver ignorato una convocazione ufficiale del ministero degli Esteri. La Francia ha deciso di revocare il suo permesso di ingresso, evidenziando la presa di posizione contro comportamenti considerati inappropriati. La misura mira a sottolineare l’importanza di rispettare le procedure diplomatiche tra i paesi. La decisione potrebbe influenzare le relazioni tra le due nazioni nei prossimi giorni.

Washington aveva denunciato “un aumento dell’estremismo di sinistra in Francia” e sottolineato che “quest’omicidio dovrebbe preoccupare tutti”. “Charles Kushner non si è presentato”, ha deplorato la sera del 23 febbraio il ministero degli esteri francese. Una fonte diplomatica ha riferito all’Afp che Kushner si è fatto rappresentare da un alto funzionario dell’ambasciata, invocando impegni personali. “Quanto accaduto è davvero sorprendente. Quando si ha l’onore di rappresentare il proprio paese in Francia, in qualità di ambasciatore, bisognerebbe rispettare le regole elementari della diplomazia, rispondendo alle convocazioni del ministero degli esteri”, ha dichiarato su France Info il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. 🔗 Leggi su Internazionale.it

La Danimarca convoca l’ambasciatore statunitense per l’inviato di Trump in GroenlandiaLa Danimarca ha annunciato la convocazione dell’ambasciatore statunitense a Copenaghen, a seguito della comunicazione di Donald Trump riguardo alla nomina di un inviato speciale per la Groenlandia.

Leggi anche: Francia: Macron dà il via alla costruzione della portaerei che sostituirà la Charles de Gaulle

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Nave sospetta della flotta ombra russa liberata in Francia. Pagata una maxi multa di milioni di euro; Caso Quentin, tensione Francia-Usa: l’ambasciatore Kushner snobba l’Eliseo; Flotta ombra russa, la Francia libera una nave: Pagata multa da milioni di euro; L' Ue apre un'indagine su Shein per la vendita di bambole sessuali.

Flotta ombra russa, la Francia libera una nave: Pagata multa da milioni di euroLa petroliera Grinch ha lasciato le acque di Marsiglia, in Francia, dopo che la società proprietaria ha pagato una multa da diversi milioni di euro, secondo quanto indicato dalle autorità transalpin ... msn.com

La Francia spinge l’Ue verso un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali globaliLa proposta, che sarà presentata al Consiglio Affari Esteri del 20 novembre, si applicherebbe a individui e gruppi esterni all’UE che alimentano il commercio illecito verso l’Europa, con misure come ... quotidiano.net

L'ambasciatore USA in Francia è stato condannato poi graziato da Trump, il suo nome è Charles Kushner, ovvero il consuocero. Che abbia molta influenza in Francia - facebook.com facebook