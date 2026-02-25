francesca lollobrigida chi sono il marito matteo angeletti e il figlio tommaso

Nata a Frascati nel 1991, Francesca Lollobrigida è campionessa di pattinaggio a rotelle e pattinaggio di velocità sul ghiaccio forte di ben sedici titoli mondiali che la rendono ad oggi una famosissima atleta. Al suo fianco c’è il marito Matteo Angeletti con il quale ha costruito una splendida famiglia. Anche il consorte, è un pattinatore e svolge il ruolo di allenatore. Pronipote per discendenza paterna di Gina, è sempre stata orgogliosa di avere una zia così famosa, ma solo dopo i successi di Pechino ha trovato il tempo di andarla a trovare: «Sono onorata di avere una stella del genere in famiglia e mai la raggiungerò a livello di notorietà, però spero di riuscire a fare nello sport quello che lei ha fatto per l’Italia nel mondo dello spettacolo », disse per raccontare quell’incontro indimenticabile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

