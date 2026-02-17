Il marito di Francesca Lollobrigida rivela che il loro figlio non vedeva il padre da un mese, a causa di una lunga assenza durante le competizioni. La famiglia si trova a Macerata, dove il campione si prepara per la prossima gara, mentre il bambino aspetta di riabbracciare il padre. La fotografia scattata di recente mostra il sorriso di Francesca, ma anche la nostalgia negli occhi del piccolo.

Macerata, 17 febbraio 2026 – È al fianco della pattinatrice italiana più vincente nella storia dei Giochi invernali. Il 38enne Matteo Angeletti, originario di Pollenza, piccolo paese in provincia di Macerata, è sposato dal 2021 con Francesca Lollobrigida, doppio oro nei 3.000 (con tanto di record olimpico) e nei 5.000 metri a Milano-Cortina. È stato lui a spronarla quando pochi mesi fa voleva mollare. E ora a difenderla dall’attacco degli haters per aver tenuto il piccolo Tommaso in braccio durante le interviste: “Giù le mani da nostro figlio”, dice. Angeletti, anche lei è del settore. "Sì, sono stato pattinatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il marito di Francesca Lollobrigida: “La foto con nostro figlio? Non lo vedeva da un mese”

Francesca Lollobrigida si difende dopo le polemiche online.

Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida si scaglia contro il figlio Tommaso, accusandolo di aver causato la sua vergogna pubblica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.