Milano-Cortina Francesca Lollobrigida e la vergogna contro il figlio Tommaso

Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida si scaglia contro il figlio Tommaso, accusandolo di aver causato la sua vergogna pubblica. La campionessa di pattinaggio velocità, dopo aver deciso di non partecipare alle gare, ha deciso di gareggiare comunque e ha conquistato il secondo oro alle Olimpiadi invernali, ma il suo sfogo si concentra sulla famiglia e sui motivi personali che l’hanno spinta a questa scelta.

Uno sfogo tanto duro quanto comprensibile, quello di Francesca Lollobrigida. A 35 anni, dopo aver pensato di non gareggiare, la signora del pattinaggio velocità si è messa al collo il secondo oro di queste strepitose Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Dopo i 3.000 metri, ha fatto il bis nei 5.000. Peccato che gli hater abbiano colpito anche nel momento più magico e insieme tenero. Dopo la prima impresa, la Lollobrigida ha commosso l'Italia presentandosi davanti alle telecamere con il figlioletto Tommaso in braccio. Intervista simpaticamente difficile, visto che il bimbo reclamava a mamma tutta per sé, toccandole il viso, tirandole i capelli, abbracciandola, baciandola. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida e la vergogna contro il figlio Tommaso Approfondimenti su milano cortina Francesca Lollobrigida, l’oro olimpico a Milano-Cortina festeggiato tra le braccia del figlio Tommaso Francesca Lollobrigida ha festeggiato il suo oro olimpico tra le braccia del figlio Tommaso. Milano-Cortina, ecco il primo oro azzurro: è di Francesca Lollobrigida Questa sera, a Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida conquista il primo oro italiano ai Giochi invernali. Ultime notizie su milano cortina Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida oro bis a Milano Cortina 2026: vince i 5000 m di pattinaggio di velocità · Risultati Olimpiadi oggi; Pista Lunga, Milano Cortina 2026: leggendaria Francesca Lollobrigida! Trionfa anche sui 5.000 metri; Olimpiadi Milano Cortina, è di Francesca Lollobrigida il primo oro italiano; Milano Cortina 2026: chi è Francesca Lollobrigida, pronipote di Gina e figlia d’arte. Milano Cortina, Lollobrigida e Brignone d'oro. Fontana argento, staffetta slittino di bronzoIl bronzo arriva dalla staffetta nello slittino. Verena Hofer (55''830), la coppia Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner (1'51''162), Dominik Fischnaller (2'46''250) e il doppio Andrea Voetter/Marion ... adnkronos.com Milano Cortina: Brignone e Lollobrigida d'oro, Fontana d'argento: è grande ItaliaBronzo slittino, azzurri secondi nel medagliere, nel mirino il record di Lillehammer. . IL MEDAGLIERE - Mattarella si congratula con Brignone per l'oro: 'Ci contavo' LE FOTO (ANSA) ... ansa.it Rebecca PASSLER sarà riaggregata alla squadra di biathlon italiana, che sta prendendo parte ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. La Corte Nazionale d'Appello di Nado Italia ha accolto il ricorso della ventiquattrenne altoatesina in merito alla sospensione pr x.com ITALIA vs GRAN BRETAGNA Curling Maschile Strategia pura, nervi saldi e colpi decisivi. Gli Azzurri affrontano la Gran Bretagna in una sfida di altissimo livello, dove ogni stone pesa come un macigno Olimpiadi Invernali Milano Cortina - facebook.com facebook