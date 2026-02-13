Milano-Cortina Francesca Lollobrigida e la vergogna contro il figlio Tommaso

Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida si scaglia contro il figlio Tommaso, accusandolo di aver causato la sua vergogna pubblica. La campionessa di pattinaggio velocità, dopo aver deciso di non partecipare alle gare, ha deciso di gareggiare comunque e ha conquistato il secondo oro alle Olimpiadi invernali, ma il suo sfogo si concentra sulla famiglia e sui motivi personali che l’hanno spinta a questa scelta.

Uno sfogo tanto duro quanto comprensibile, quello di Francesca Lollobrigida. A 35 anni, dopo aver pensato di non gareggiare, la signora del pattinaggio velocità si è messa al collo il secondo oro di queste strepitose Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Dopo i 3.000 metri, ha fatto il bis nei 5.000. Peccato che gli hater abbiano colpito anche nel momento più magico e insieme tenero. Dopo la prima impresa, la Lollobrigida ha commosso l'Italia presentandosi davanti alle telecamere con il figlioletto Tommaso in braccio. Intervista simpaticamente difficile, visto che il bimbo reclamava a mamma tutta per sé, toccandole il viso, tirandole i capelli, abbracciandola, baciandola.

