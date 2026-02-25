Frana sulla Sp5 via Francesca a Montecalvoli | 500mila euro per riaprire in senso unico alternato

Dopo la frana delle scorse settimane sulla Sp5 Francesca, la Provincia di Pisa si è attivata per riaprire con senso unico alternato la strada. Il presidente Massimiliano Angori ha annunciato "500mila euro di intervento: cifra, provvisoria, stimata dalla nostra struttura tecnica provinciale, per gli interventi in seguito alla frana in località Montecalvoli, tra Santa Maria a Monte e Calcinaia". "In questi giorni - ha spiegato Angori - i tecnici sono al lavoro per le fasi di dragaggio e ancora con la messa in sicurezza del fronte di frana con la rimozione del terreno instabile che sta risultando particolarmente complessa visto l'enorme quantitativo di precipitazioni dell'inverno in corso che ha reso zuppo il terreno e facilmente cedibile. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

