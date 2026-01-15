Frana sulla Faentina | revocato senso unico alternato in via di San Domenico

È stata revocata l’installazione del senso unico alternato in via San Domenico, a seguito di una frana sulla Faentina. Comune, Città Metropolitana di Firenze e Asl hanno deciso di ridurre il cantiere in via di San Domenico, in relazione ai lavori presso la struttura sanitaria di Camerata. La situazione si mantiene sotto monitoraggio, garantendo la sicurezza e la regolare circolazione nella zona.

Comune e Città metropolitana di Firenze, con la Asl, hanno deciso di ridurre il cantiere di via San Domenico, per lavori alla struttura sanitaria di Camerata

Fiesole, frana via Faentina: via San Bartolo a senso unico. Abbonamenti bus validi anche per i treni - Il comune di Fiesole informa che dalle 7 di martedì 13 gennaio, in via di San Bartolo sarà istituito il senso unico di marcia in discesa, da via Bolognese verso via Bersaglio (ordinanza n. 055firenze.it

Frana in via Faentina, ridotto il cantiere e revocato il senso unico alternato x.com

TGR Rai Toscana. . La frana sulla Faentina, la strada potrebbe riaprire il 26 gennaio a senso unico alternato. Nuove misure per agevolare chi deve raggiungere Firenze. Maria Serena Wiedenstritt - facebook.com facebook

