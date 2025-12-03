Post diploma Giulio Cesare e Volta-Fellini al top per l' università Per chi cerca lavoro brilla il Valturio
L’istituto Roberto Valturio (indirizzo tecnico economico) al primo posto per opportunità di lavoro nel riminese, mentre quest’anno i licei che preparano meglio per l’accesso all’università figurano il Giulio Cesare – Valgimigli per il classico (conferma, rispetto al 2024) e il Volta-Fellini per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
https://www.comune.bagheria.pa.it/it/news/il-comune-di-bagheria-apre-le-porte-agli-studenti-dello-scaduto-per-l-orientamento-post-diploma-con-il-progetto-poc-navigare-verso-il-futuro - facebook.com Vai su Facebook
Il Comune di Bagheria apre le porte agli studenti dello "Scaduto" per l'orientamento post-diploma con il progetto POC "Navigare verso il futuro" Vai su X
A 33 anni dal diploma davanti alla Giulio Cesare - A 33 anni dal diploma davanti alla Giulio Cesare Riunione emozionale a distanza di 33 anni per gli ex studenti della scuola media Giulio Cesare, destinata alla demolizione. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Aula Giulio Cesare: il tetto è pericolante - Potrebbe essere pronta per giovedì della prossima settimana l aula Giulio Cesare, dichiarata inagibile ieri mattina dopo il cedimento di una trave che si trova tra la Sala delle Bandiere e l Aula ... Scrive ilgiornale.it