Torna Pontedera Orienta, l’evento dedicato agli studenti delle superiori che si avvicinano al diploma. Al Villaggio Scolastico, i partecipanti potranno ricevere informazioni e orientarsi tra le diverse opportunità di studi e formazione, per fare scelte consapevoli e in linea con le proprie aspirazioni. Due giorni di incontri e approfondimenti per accompagnare i giovani nel percorso di transizione dal percorso scolastico al futuro professionale.

PONTEDERA Due giorni di " Pontedera Orienta " per aiutare gli studenti dell’ultimo anno delle superiori a scegliere il percorso di studi post diploma più consono alle loro peculiarità, ai loro sogni e alle loro aspettative. Percorsi universitari, in Its Academy o in Enti privati di formazione superiore. Pontedera Orienta 2026 è organizzato dagli istituti Secondari di secondo grado (ex scuole superiori) del Villaggio Scolastico di Pontedera. Alla conferenza stampa di apertura all’Itcg Fermi sono intervenuti i dirigenti scolastici Luigi Vittipaldi (Fermi e Itis Marconi di cui è reggente), Sandra Capparelli (liceo Montale), Maria Giovanna Missaggia (Ipsia Pacinotti) e la professoressa Giulia Piccirilli (vicepreside del liceo XXV Aprile), l’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini, l’assessore all’istruzione del Comune di Pontedera Francesco Mori (in rappresentanza anche del presidente della Provincia Massimiliano Angori bloccato da un impegno), rappresentanti delle università di Pisa e Firenze e dell’Ufficio scolastico provinciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna Pontedera orienta. Al Villaggio scolastico il focus è sul post diploma

Leggi anche: Post diploma, Giulio Cesare e Volta-Fellini al top per l'università. Per chi cerca lavoro brilla il Valturio

Leggi anche: Dal 26 al 29 novembre torna Job&Orienta, il salone su scuola, formazione e lavoro. NOTA Ministero

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Pontedera Orienta 2026 al Villaggio Scolastico; Torna Pontedera orienta. Al Villaggio scolastico il focus è sul post diploma; Orientamento, due giorni di futuro al Villaggio; Mercato straordinario: Pisa, domenica 25 gennaio chiusura di Ponte di Mezzo e dei Lungarni Nord.

Il ritorno dopo 4 anni ed il momento della squadra: Luca Piana a #PontederaCuoreGranata Il programma di 50 CANALE dedicato al Pontedera, condotto da Maurizio Bolognesi, torna martedì 27 gennaio alle ore 23! #50Canale #ForzaGranata #Pontedera - facebook.com facebook