Forlì sfida Brindisi senza due pilastri | resilienza in campo

Rapporti tesi tra Forlì e Brindisi, causa l’assenza di Gaspardo e Harper, influenzeranno la partita di mercoledì sera. La squadra locale si prepara a una sfida difficile, con molti occhi puntati sui giovani emergenti che dovranno coprire i ruoli chiave. La mancanza di due pilastri potrebbe cambiare gli equilibri sul campo. La partita si preannuncia avvincente e ricca di sorprese.

La Pallacanestro Forlì 2015 si prepara a una sfida cruciale contro Brindisi, mercoledì 25 febbraio alle 20:30, con un’ombra lunga sugli spogliatoi: l’assenza di due titolari, Raphael Gaspardo e Damonte Harper. Senza i due pilastri, la squadra romagnola dovrà dimostrare di saper competere anche in emergenza, in un momento del campionato dove ogni punto è oro colato. Coach Antimo Martino promette determinazione, ma la sfida contro una delle squadre più organizzate del campionato si preannuncia durissima. La partita non è solo una questione di classifica: è un banco di prova per la resilienza e l’identità di una squadra che ha già dovuto fare i conti con troppi infortuni questa stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Temi più discussi: Emergenza Unieuro, contro Brindisi senza Harper e Gaspardo. Coach Martino: Daremo il massimo; La Valtur Brindisi corre, la testa è già al recupero contro Forlì; Basket A2/M, recupero Forlì-Brindisi, Bucchi: Servono risposte fuori casa; Forlì, buone notizie per Aradori. Gaspardo verso un’altra partita di stop.

Forlì-Brindisi, le parole di coach Martino: Ci aspetta una sfida contro una protagonista di questo campionatoContinua a fare i conti con l'infermeria l'Unieuro Forlì, che si appresta a recuperare la 27^ giornata ospitando nientemeno che Brindisi senza poter ... basketinside.com

Emergenza Unieuro, contro Brindisi senza Harper e Gaspardo. Coach Martino: Daremo il massimoCosì Martino: Nonostante questo vogliamo giocare con grande determinazione e sono convinto che i ragazzi che scenderanno in campo daranno il massimo, soprattutto in questo momento di emergenza ... forlitoday.it

