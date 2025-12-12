Calcio a 5 Coppa Italia tutto in 40 minuti | Forlì obbligato a vincere con due gol di scarto sul campo dei Celtic
Il Forlì Calcio a 5 si prepara alla decisiva sfida di Coppa Italia di Serie C1, affrontando i Celtic con l’obbligo di vincere con almeno due gol di scarto. L’appuntamento è per sabato 13 dicembre alle 17 alla Sport Arena di Reggio Emilia, in una partita che potrebbe determinare la qualificazione dei biancorossi alla fase successiva.
Il Forlì Calcio a 5 si prepara alla sfida più importante della propria avventura in Coppa Italia di Serie C1: sabato 13 dicembre, alle ore 17, i biancorossi saranno ospiti dell’Original Celtic Bhoys sul parquet della Sport Arena di Reggio Emilia per la terza e ultima giornata del triangolare del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Telesveva. . COPPA ITALIA DILETTANTI | BISCEGLIE-UNIONE CALCIO BISCEGLIE 3-1 #bisceglie #sport - facebook.com Vai su Facebook
La Fifa pronta a usare il Var anche per i calci d’angolo. L'intenzione è di introdurre la novità al Mondiale 2026 I calci d’angolo sono al centro della polemica. L’ultimo episodio: in Coppa Italia Lazio-Milan è stata decisa da gol nato da un calcio d’angolo discuss Vai su X
LIVE Italia-Portogallo 2-7, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano ai quarti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:49 Termina qui anche la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia- Segnala oasport.it
Tabellone Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orari, tv, incroci dai quarti alla finale - Nei quarti di finale dei Mondiali 2025 di calcio a 5 femminile l'Italia, seconda nel Girone D, affronterà il Portogallo, primo nel Girone C: la sfida si ... Scrive oasport.it
Real Molfetta-Futsal Jesolo 5-6 | Coppa Italia Regionale 2024/2025 | Finale 3°/4° posto | Highlights