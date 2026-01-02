Il Milan si prepara a celebrare il nuovo anno con diverse assenze e incognite. Nkunku fuori causa, Leao da testare e qualche recupero che potrebbe non essere completo. La serata di Capodanno si svolgerà dunque senza brindisi, con Allegri alle prese con problemi di formazione. Una situazione complessa che richiede attenzione, anche in vista delle prossime sfide. La partita è in programma questa sera alle ore 20.

Acciacchi, recuperi ma solo part-time, forfait. Capodanno col malanno, insomma, in casa Milan. E più di uno: questa sera, alle ore 20.45 a Cagliari, sarà ancora un Diavolo col vestito, stretto, dell’emergenza. Bandiera bianca Nkunku: si era sbloccato con la doppietta al Verona, si è bloccato per un problema alla caviglia. Leao è "completamente ristabilito, ma non gioca da un mese: vedremo quanto reggerà in campo", Allegri dixit. Pulisic, invece, convive con un fastidio al flessore e ha lavorato a parte fino a ieri. Ci sarà un Füllkrug in più, grazie alla deroga concessa dalla Figc: oggi, primo giorno di mercato, sarà messo nero su bianco il suo passaggio dal West Ham ai rossoneri in prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan, Capodanno senza brindisi. Nkunku out e un Leao da testare. Guai a tutto campo per Allegri

Leggi anche: Allegri punta su Leao-Nkunku, Vecino regista per Sarri: Milan-Lazio, così in campo

Leggi anche: Parma-Milan, Allegri: “Noi senza centravanti? Ci sono Leao e Nkunku”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Capodanno senza brindisi: alcol vietato, varchi d’ingresso e controlli. Tutte le regole e gli orari; I migliori cenoni di Capodanno 2025/2026 a Milano (però solo quelli sotto i 150€ a persona); Capodanno 2026, cosa fare a Milano: migliori serate ed eventi; Capodanno, a Milano niente festa in piazza? Dalla fiaccolata di Livigno al concertone sul lungolago di Como, ecco le città dove brindare sotto il cielo.

Milan, Capodanno senza brindisi. Nkunku out e un Leao da testare. Guai a tutto campo per Allegri - 45 a Cagliari, sarà ancora un Diavolo col vestito, stretto, ... sport.quotidiano.net