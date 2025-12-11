Blitz a Barra | sequestrati 10mila euro falsi e 20 chili di botti illegali

Un'operazione dei carabinieri nel quartiere Barra di Napoli ha portato al sequestro di 10mila euro falsi e oltre 20 chili di botti illegali, evidenziando un'attività illecita nel settore. L'intervento, condotto nel cuore della periferia Est, ha portato alla scoperta di un deposito clandestino, evidenziando le attività criminali in corso nella zona.

Blitz dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nel quartiere Barra, periferia Est della città, dove è stato scoperto un deposito con 10mila euro falsi e oltre 20 chili di botti illegali. Le banconote, in tagli da 20 e 50 euro, erano riprodotte a regola d'arte, praticamente indistinguibili dagli originali. In manette è finito Pietro.

