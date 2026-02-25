Bloccata con 10mila euro falsi | denunciata 56enne

Una donna di 56 anni è stata denunciata dai Carabinieri di Forino dopo essere stata trovata in possesso di 10mila euro falsi. Durante un pattugliamento, i militari hanno fermato la donna e scoperto le banconote contraffatte nascosta in borsa. La donna aveva tentato di usare il denaro in alcuni negozi del centro. Le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire l’origine delle banconote false.

I Carabinieri della Stazione di Forino, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, hanno denunciato una 56enne del posto, ritenuta responsabile di " detenzione di banconote contraffatte ". Nel dettaglio, i militari operanti hanno proceduto al controllo, nel centro abitato del comune irpino, di un'autovettura. A bordo del veicolo viaggiava esclusivamente una donna. Nel corso delle operazioni di controllo, i militari hanno notato un pacchettino anomalo all'interno della vettura e poiché la risposta della guidatrice sul contenuto risultava alquanto anomala, hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare.

