Rilasciati Mogherini Sannino e Zegretti coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici Ue

Nella notte tra il 2 e il 3 dicembre 2025, Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti sono stati rilasciati, perché "non ritenuti a rischio di fuga", dopo essere stati interrogati dalla polizia federale delle Fiandre occidentali su mandato della procura europea, la European Public Prosecutor's Office (Eppo). I tre sono al centro di un'indagine per frode negli appalti e corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. Il rilascio non significa archiviazione: l’inchiesta rimane attiva e l’impianto accusatorio resta in piedi. La procura europea ricorda che, come da prassi, Mogherini, Sannino e Zegretti restano “presunti innocenti fino a prova contraria”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Rilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti, coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici Ue

