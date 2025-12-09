Google addestra l’IA su articoli ma non li paga l’indagine dell’Ue sul colosso americano | il sistema YouTube e i contratti non rifiutabili

Open.online | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione europea ha messo nel mirino Google, e in particolare i suoi sistemi di intelligenza artificiale. Secondo la Commissione europea, il colosso americano avrebbe falsato la concorrenza alimentando la propria IA con articoli di giornale non adeguatamente (o per nulla) remunerati e senza permettere agli editori di rifiutare l’uso dei propri contenuti. Un analogo comportamento sarebbe stato portato avanti anche per i video e altri contenuti pubblicati su YouTube, usati per addestrare l’intelligenza artificiale generativa senza compenso e obbligando i creator a concedere il permesso come « parte del contratto ». 🔗 Leggi su Open.online

