altro che netflix e prime video questa piattaforma gratuita sta conquistando tutti

Una piattaforma di streaming gratuita sta conquistando gli utenti di tutto il mondo, superando Netflix e Prime Video. Mentre le due grandi aziende continuano a dominare, questa nuova opzione sta attirando sempre più spettatori, offrendo contenuti senza costi e con un’interfaccia semplice. In molti si chiedono se questa novità possa cambiare il mercato dello streaming, già saturo di abbonamenti e offerte a pagamento.

Netflix lo ha inventato, Prime lo ha migliorato e questa piattaforma ha superato entrambe. Il nuovo servizio di streaming fa impazzire il mondo. Alla crisi in cui si trovano cinema ma anche programmi televisivi contribuisce senza dubbio una sempre maggiore popolarità delle piattaforme di streaming che consentono ai clienti di fare a meno di videocassette o viaggi al cinema più vicino, per vedere i film; perché pagare per una singola pellicola quando con una spesa mensile le avete tutte a casa vostra? Molti individuano la causa dietro questo cambiamento in Netflix, piattaforma che per ovvie ragioni è diventata estremamente popolare durante il periodo del Lockdown in cui, con pochissime possibilità di uscire di casa, per i cittadini italiani rimaneva solo la televisione, per far passare un lasso di tempo che a molti è sembrato interminabile. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Sempre più persone stanno scoprendo questa nuova piattaforma che permette di guardare numerosi film gratuitamente.

