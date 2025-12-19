Bruxelles, 19 dicembre 2025 – Il Parlamento europeo ha approvato mercoledì una risoluzione che sollecita la Commissione a presentare una proposta legislativa per regolamentare il “management algoritmico”. Tra le richieste, la supervisione umana obbligatoria, lo stop al monitoraggio delle emozioni e il diritto alla trasparenza per i lavoratori. L’intelligenza artificiale può ottimizzare i processi produttivi, ma non deve trasformarsi in un “capo invisibile” e insindacabile. È questo il messaggio lanciato dal Parlamento europeo, che mercoledì ha adottato a larga maggioranza – con 451 voti favorevoli, 45 contrari e 153 astenuti – una relazione di iniziativa legislativa per normare l’uso dei sistemi automatizzati nel mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Niente assunzioni o licenziamenti gestiti solo dall’IA. Il Parlamento UE chiede una stretta sugli algoritmi

